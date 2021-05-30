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إقتصاد
إضراب يومين لأصحاب المحطات في صور تفاديا للاعتداءات
Lebanon 24
30-05-2021
|
08:35
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أعلن تجمع أصحاب محطات الوقود في صور، في بيان اليوم، "الإضراب والإقفال يومين، بعد الضغوط وتفاديا للاعتداءات المتكررة وآخرها ما حصل أمس في محطة "لبنان الأخضر" في بلدة عين بعال، والتي نتضامن مع أصحابها، وبعد أن تحول أصحاب المحطات الى كبش محرقة، نتيجة أزمة المحروقات على مستوى الوطن، وأصبحت الوعود التي تطلق على شاشات التلفزة بإنهاء الأزمة، مجرد كذب وافتراء".
وأشار إلى أن "أصحاب المحطات يعانون كالزبائن للحصول على ما تيسر من المحروقات التي لا تلبي الحاجات".
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