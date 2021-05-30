ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وسجّل 12750 - 12800 ليرة لكل دولار.

وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12740 - 12790 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.