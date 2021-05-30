إقتصاد

ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصر اليوم

Lebanon 24
30-05-2021 | 10:07
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وسجّل 12750 - 12800 ليرة لكل دولار. 
 
وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12740 - 12790 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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