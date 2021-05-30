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إقتصاد
ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
30-05-2021
|
10:07
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وسجّل 12750 - 12800 ليرة لكل دولار.
وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12740 - 12790 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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