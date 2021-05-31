إقتصاد

الليرة السورية تواصل الانهيار.. هذا ما سجلته أمام الدولار

Lebanon 24
31-05-2021 | 10:00
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بالتزامن مع فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة، قال المرصد السوري إن الدولار الأميركي وصل إلى 3220 ليرة، فيما ارتفعت قيمة اليورو إلى 3921 ليرة، و371 أمام الليرة التركية، فيما بلغ سعر غرام الذهب الواحد من عيار 21 / 175 ألف ليرة سورية.
وتسبب هبوط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بارتفاع أسعار المواد المستوردة في الأسواق.
وسجلت مواقع سورية معارضة ارتفاع أسعار حليب الأطفال بنسب تتراوح بين "50-100 بالمئة". كما أن أسعار اللحوم المستوردة والملابس والنقل والمحروقات قد سجلت ارتفاعا كبيرا في البلاد.
وحتى في المناطق خارج سيطرة الجيش السوري، أدى انخفاض سعر الليرة إلى ارتفاع في أسعار المحروقات، ما فاقم من معاناة المواطنين الذين يحاولون الحصول على المعلومات التي تعتبر أسياسية.
 
المصدر: الحرة
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