معلومات مفاجئة.. واشنطن استوردت نفطا إيرانيا رغم العقوبات وهذه التفاصيل

في معلومات مفاجئة، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة استوردت شحنة نادرة بلغ حجمها 1.033 مليون برميل من الخام الإيراني في آذار رغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.وأظهرت بيانات على موقع إدارة معلومات الطاقة أن الشحنة تمثل ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991. ولم يتسن الوصول إلى إدارة معلومات الطاقة للتعليق، بحسب رويترز.وتفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات تستهدف قطاع النفط في إيران عبر وضع كيانات وأفراد على قائمة العقوبات الأميركية، كان من بينهم وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، وذلك بدعوى دعمهم للحرس الثوري الإيراني.وفي أيلول 2019 أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران أو تشتري منها نفطًا، وذلك بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.