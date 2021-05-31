إقتصاد

وكالة "فيتش" تتوقع موعد وصول الدين الحكومي في الأردن إلى ذروته

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:00
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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، توقعاتها بشأن الديون الحكومية في الأردن.

 

وبحسب موقع "عمون"، توقعت الوكالة وصول الديون إلى الذروة خلال العام الجاري مع انخفاض لاحق مدعوم بالعودة إلى النمو والفوائض الأولية.

 

كما توقعت وكالة فيتش ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5% في عام 2021 و3.0% في 2022.

 

ووضعت تصنيف الأردن الائتماني عند درجة "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

 

وأشارت إلى أن التوقعات السلبية تكشف مخاطر زيادة الدين الحكومي بالأردن في ظل تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب.

 

وتوقعت الوكالة انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 و2.7% في 2022.

المصدر: سبوتنيك
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