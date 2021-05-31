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إقتصاد
هذه أرباح من استثمر 1000 دولار في أمازون قبل 10 سنوات
Lebanon 24
31-05-2021
|
14:00
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أحدثت شركة أمازون هزة كبيرة في هوليوود الأربعاء الماضي عندما أعلنت عن استحواذها على MGM Studios مقابل 8.45 مليار دولار. حيث تستهدف تعزيز خدمة برايم فيديو عبر امتيازات سلسلة "جيمس بوند" و"روكي"، والتي قال عنها المؤسس والرئيس التنفيذي المنتهية ولايته جيف بيزوس إنها ستساعد في جذب مشتركي Prime الذين يشترون بدورهم المزيد من أسهم الشركة.
وقال مايك هوبكنز، نائب الرئيس الأول في Prime Video وأمازون ستوديوز، إن عملية الاستحواذ ستتيح لشركة أمازون "إعادة تصور وتطوير" كنز MGM الدفين من "الملكية الفكرية".
وعلى مدار العقد الماضي ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 1.588%، مع نمو القيمة السوقية للشركة من 88.1 مليار دولار إلى 1.7 تريليون دولار. وفي المقابل، حقق مؤشر S&P 500 عائداً قدره 287.5% منذ عام 2011.
ووفقاً لحسابات "CNBC"، فإن استثمار بقيمة 1000 دولار في أمازون في 26 أيار 2011 بسعر 195 دولاراً للسهم الواحد سيكون بقيمة 16881.75 دولاراً بسعر السهم بعد ظهر الأربعاء البالغ 3291.94 دولاراً، وإذا قمت بقياسه اعتباراً من 12 كانون الأول 2016، وهو اليوم الذي أصبحت فيه خدمة Prime Video عالمية، فسيظل استثمار 1000 دولار في أمازون يبلغ حالياً 4280.85 دولار.
ويتماشى هذا تقريباً مع نتفليكس، والذي كان سيشهد استثماراً بقيمة 1،000 دولاراً يتحول إلى 4079.65 دولاراً خلال نفس الفترة الممتدة 4.5 سنوات، وإلى 13354.81 دولار أميركي منذ عام 2011.
وتعد صفقة MGM ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ أمازون، بعد استحواذ سابق بقيمة 13.4 مليار دولار على سلسلة سوبر ماركت هول فودز في عام 2017.
المصدر:
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