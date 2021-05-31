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إقتصاد
حب الله ترأس الهيئة التأسيسية لجمعية "IRALEB"
Lebanon 24
31-05-2021
|
07:04
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ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله بصفته رئيساً للهيئة التأسيسية لجمعية IRALEB ( برنامج انجازات البحوث الصناعية – لبنان )، اجتماعاً للهيئة ظهر اليوم بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي مدير الشؤون الخارجية في مصرف لبنان خالد بحصلي ورئيس الهيئة التنفيذية للجمعية المهندس زياد الشماس الذي قدّم شرحاً عن تقدّم العمل وتحويل برنامج ليرا إلى مؤسسة، طارحاً دور الجمعية المستقبلي. وبحث المجتمعون في جدول الأعمال الذي تضمّن النقاط التالية:
أولاً: مأسسة البرنامج وتسجيل جمعية IRALEB
ثانياً: منتدى1 IRALEB (LIRA 15) و2 IRALEBوقيمة دعم المشاريع البحثية والجوائز للمرحلة المقبلة
ثالثاً: الهبات ومصادر الدعم المحتملة
رابعاً: النشاطات الحالية والمقترحة
خامساً: شؤون مصرفية وأرصدة حساب برنامج LIRA
سادساً: الموقع الالكتروني لجمعية IRALEB
وسبق لوزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية، كأطراف مؤسسة لبرنامج ليرا أن اتّفقوا على التعاقد في ما بينهم لتعزيز هذا التعاون ووضع آلية عمل ثابتة له توضح مسؤوليات ومهمات هذه الأطراف، وتحدد بالتالي المرجعية المؤسسية لهذا البرنامج على الصعيد الوطني. وتمّ توقيع الاتفاقية بتاريخ 26/11/2013، حيث نصت في المادة التاسعة منها على ما يلي: "في انتظار الارتقاء بالبرنامج وتنظيمه ليصبح هيئة وطنية تعمل كمؤسسة ذات منفعة عامة، مستقلة إدارياً ومالياً، تقدم الهيئات المشرفة"...
وعليه، وبناءً على قرار هيئة الإاشراف في اجتماعها بتاريخ 8/8/2017، وبعد مناقشة البند السابع من جدول اعمال الاجتماع حول مشروع الارتقاء بالبرنامج ليصبح هيئة وطنية تمثل الشركاء ، تعمل كمؤسسة ذات منفعة عامة...
وبعد النقاش الموسع والشرح، قررت الهيئة الارتقاء بالبرنامج وتنظيمه باعتماد شكل جمعية، وإعداد نظام ٍ لها، انطلاقاً من نص الاتفاقية الموقّعة بين المؤسسين، تنشأ بموجب علم وخبر، ويطلب لها مرسوم لتصبح جمعية ذات نفع عام.
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