إقتصاد

بتوجيهات من وزني.. 96 مليار ليرة عائدات إنمائية للبلديات

Lebanon 24
31-05-2021 | 07:27
A-
A+
Doc-P-828669-637580681842846264.jpg
Doc-P-828669-637580681842846264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 96 مليار ليرة كعائدات إنمائية للبلديات عن العام 2018.
 
 
مواضيع ذات صلة
وزني وقّع 4 اعتمادات لشراء الفيول والغاز أويل
lebanon 24
31/05/2021 20:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات حول مكافحة التهريب ومواضيع أمنية أخرى
lebanon 24
31/05/2021 20:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سمية الخشاب: عانيت التنمر بسبب وزني
lebanon 24
31/05/2021 20:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزني وقّع من دون أن يتبنّاها.. البطاقة التمويليّة: مشروع قانون بلا تمويل!
lebanon 24
31/05/2021 20:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وزني

بلديات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-05-31
11:00 | 2021-05-31
10:05 | 2021-05-31
09:00 | 2021-05-31
07:04 | 2021-05-31
07:00 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website