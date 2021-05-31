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إقتصاد
بتوجيهات من وزني.. 96 مليار ليرة عائدات إنمائية للبلديات
Lebanon 24
31-05-2021
|
07:27
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 96 مليار ليرة كعائدات إنمائية للبلديات عن العام 2018.
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