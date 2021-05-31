إقتصاد

دولار السوق الموازية يرتفع ويقترب من الـ13000 ليرة.. هذا ما سجّله عصر اليوم

Lebanon 24
31-05-2021 | 14:05
A-
A+
Doc-P-828703-637580767727806208.jpg
Doc-P-828703-637580767727806208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 12825 - 12875 ليرة لكل دولار.
 
وكان تراوح دولار السوق الموازية صباح اليوم ما بين 12780 - 12830 ليرة لبنانية لكل دولار.
مواضيع ذات صلة
مع بداية الأسبوع.. ما وضع الدولار في السوق الموازية؟
lebanon 24
31/05/2021 20:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
lebanon 24
31/05/2021 20:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
31/05/2021 20:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار فوق الـ 13 ألف.. كيف افتتحت اليوم السوق الموازية؟
lebanon 24
31/05/2021 20:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-05-31
11:00 | 2021-05-31
09:00 | 2021-05-31
07:27 | 2021-05-31
07:04 | 2021-05-31
07:00 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website