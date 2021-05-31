دولار السوق الموازية يرتفع ويقترب من الـ13000 ليرة.. هذا ما سجّله عصر اليوم

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 12825 - 12875 ليرة لكل دولار.

وكان تراوح دولار السوق الموازية صباح اليوم ما بين 12780 - 12830 ليرة لبنانية لكل دولار.