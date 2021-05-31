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إقتصاد
الحجز على "التوظيفات الإلزامية" طوق النجاة الأخير.. جمعيات المجتمع المدني تُلاقي "القوات"
Lebanon 24
31-05-2021
|
23:18
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كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": "لم يكبح تدني احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان عن خط "التوظيفات الإلزامية" الأحمر، جماح السلطة النهمة. فما زالت "تفبرك" مشاريع الدعم المباشر عبر البطاقة التمويلية، وغير المباشر عبر دعم السلع والمنتجات، بناء على ما تبقى من هذه التوظيفات. ضاربة بعرض الحائط الحقوق الخاصة التي يكفلها الدستور، ومعرضة البلد إلى خطر العجز عن النهوض من جديد. الأمر الذي أصبح يتطلب آلية مواجهة جديدة، وضع أسسها رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع. حيث ناشد المودعين التقدم بطلبات حجز احتياطي على التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف في مصرف لبنان أمام دوائر التنفيذ المختصة.
هذه الدعاوى التي يجب أن "تنهمر" على المصارف ومصرف لبنان من كل حدب وصوب، كان قد سبقها تحذير الإقتصادي د. روي بدارو "المركزي" من مغبة "الإستمرار باستعمال أموال المودعين". وعلى عكس كل التطمينات التي تدعي أن الدعم ما زال يمول من احتياطي العملات الأجنبية المقدرة كلفته الشهرية بين 500 و700 مليون دولار، يؤكد بدارو أن "الإحتياطي نفد منذ فترة، ومصرف لبنان بدأ فعلاً باستعمال التوظيفات الإلزامية التي أصبحت قريبة من 15 مليار دولار".
مخاطر المس بالتوظيفات الإلزامية لا تنحصر بتآكل حقوق المودعين، وارتفاع نسبة الهيركات على السحوبات، وتقويض فرص قيام الإقتصاد... إنما تتعداها، بحسب بدارو، إلى الأمن والسياسة. فـ"مع انتهاء الإحتياطيات لا يبقى في "ميدان" الإقتصاد إلا "حديدان" دولارات "حزب الله" وجماعته، المحفوظة في الخزنات. ما يتيح الإستفراد والتحكم بشكل مطلق بمقدرات البلد وسياساته الداخلية والخارجية. من هنا فان التصدي لهذه العملية الممنهجة يتطلب "أوسع حملة مشاركة وتضامن وطني من قبل المودعين اللبنانيين، وإلا فان فرص النهوض من جديد تصبح معدومة".
دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لاقت آذاناً صاغية عند بعض مجموعات ثورة 17 تشرين. فاستلقفتها مُؤسِسة منصة "بيراميد" Pyramid د. سوزان سرباي، وأطلقت حملة موازية تحت سقف "الإئتلاف الوطني اللبناني" لاستقطاب أكبر عدد من المتضررين لرفع الدعاوى.
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