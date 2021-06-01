إقتصاد

"توقّع أزمة 2008".. هذا ما كشفه عالم لبناني كبير عن "بيتكوين"!

Lebanon 24
01-06-2021 | 01:30
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اعتبر نسيم نيكولاس طالب، الكاتب والمفكر اللبناني البارز، وصاحب كتاب "البجعة السوداء" الشهير والأكثر مبيعا عام 2007، عملة البيتكوين المشفرة بمثابة هرم احتيال مالي.

وكتب طالب على حسابه في فيسبوك يقول: "عندما يبدأ موت عملة البيتكوين، سنشاهد زوال مخطط بونزي (الاحتيالي) الضخم، الذي تجاوز تريليون دولار".

يشار إلى أن نسيم نيكولاس طالب، سبق له أن دعم عملة بيتكوين وانتقد النظام المالي التقليدي في عدة مناسبات، وتوقع أزمة 2008 المالية.

وكان قد ألقى محاضرة في موسكو في شباط 2019، وصف خلالها المهمة الرئيسة لأول عملة مشفرة هي "إخافة المصرفيين".

 ومع ذلك، نعت صيف العام الماضي أولئك الذين يستثمرون بكثافة في عملة بيتكوين بـ"بالحمقى".

 وأعلن نسيم نيكولاس طالب في وقت سابق من هذا العام، أنه باع مدّخراته من عملة بيتكوين، مشيرا إلى أن هذه العملة المشفرة لم تحدث بسبب التقلبات العالية.
المصدر: روسيا اليوم
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