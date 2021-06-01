إقتصاد

معاهدة ضريبية بين الإمارات وإسرائيل.. هذا ما عليكم معرفته

Lebanon 24
01-06-2021 | 03:00
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غرد وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتز، على تويتر، معلناً توقيع معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفا أن الخطوة "ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي".

وكانت وزارة المالية الإماراتية قد قالت في تشرين الأول، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتفادي الازدواج الضريبي.

إلى ذلك، أعلنت الإمارات في آذار الماضي، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

وستقوم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي ذلك بعدما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، اتصالاً هاتفياً من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي. وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.
المصدر: العربية
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