إقتصاد

ضخ أكثر من 100 مليار يورو في الاقتصاد.. خطة للاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة "كورونا"

Lebanon 24
01-06-2021 | 04:00
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قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق حزمته للتعافي من جائحة كوفيد-19 البالغة 750 مليار يورو (917 مليار دولار)، بإصدار للسندات بقيمة مبدئية عشرة مليارات يورو.
وفي مقابلة مع صحيفة ليزيكو الفرنسية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، قال بون أيضا إنه "سيجري ضخ أكثر من 100 مليار يورو في الاقتصاد الأوروبي بدءا من هذا العام"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستطلق عملية إصدار الدين في أول حزيران بتوجيه دعوة إلى بنوك أوروبية ودولية، وإن السندات ستصدر في نفس الشهر.

وأبلغ بون الصحيفة "شهية السوق من المنتظر أن تكون كبيرة جدا وأسعار الفائدة مواتية جدا."

وأردف، أن "حصيلة بيع السندات سيجري إنفاقها بدءا من تموز وإنه بحلول نهاية العام ستضخ أوروبا أكثر من 100 مليار يورو في اقتصادها، لتمويل تعافي دولها الأعضاء".
المصدر: سبوتنيك
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