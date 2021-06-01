بقيمة 375 مليون ريال... انطلق هذا المشروع في السعودية

أعلنت "سي 3" أحد أسرع منصات تكنولوجيا الأغذية عبر الإنترنت نمواً في العالم بالتعاون مع شركة الاستثمار "دبليو كيه هولدنغ" WK Holding، ومقرُّها السعودية عن إطلاق مشروع مشترك لإنشاء منصة متطورة للضيافة، وسلسلة مطاعم في المملكة العربية السعودية بتكلفة تبلغ 375 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).ووفقاً لبيان حصلت "الشرق" على نسخة منه، فقد تمَّ تقسيم ملكية المشروع الذي يحمل اسم "سي3 أرابيا"، بين الطرفين بواقع 49% من الأسهم لـ"سي 3" التابعة لـِ "إس بي إي"، في حين تمتلك "دبليو كي" 51% من أسهم المشروع الجديد.ويمثِّل المشروع الجديد "سي3 أرابيا" C3 Arabia الناتج عن الشراكة بين "C3"، و"دبليو كيه هولدنغ"، أحد التوسُّعات العالمية الرئيسية لمنصة "C3" لإنشاء تجمُّعات الطهي (Creating Culinary Communities) التي تدير سلسلة مطاعم رقمية رائدة تجمع طهاةً، ومراكزَ طهي، ومطابخ رقمية، وخدمة توصيل متنقلة.من جانبها، قالت ليلى عيسى أبو زيد الرئيس التنفيذي لِـ"WK" القابضة، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إنَّ المشروع سينطلق في السعودية بدءاً من العاصمة الرياض بـ 6 فروع قبل نهاية العام الجاري، ويخطط للتوسع في بقية أنحاء المملكة مع بداية العام المقبل.وأوضحت أبو زيد أنَّ المشروع شراكة بين عدد من المستثمرين السعوديين، والشركة العالمية "C3"، مشيرة إلى أنَّه لا حصص من صناديق أو مستثمرين حكوميين في هذا المشروع الجديد.من المقرر أن تطلق "C3" أولى مواقعها "سيتيزين فوود هول" CITIZENS Food Hall في الرياض بالربع الأول من عام 2022، ويضمُّ الموقع مركزاً متنوِّعاً للطهي، يقدِّم مجموعة متناسقة من أطباق من علامات "C3" للطهي.وبحسب البيان، فمن المتوقَّع أن يطلق المشروع السعودي المشترك بين "C3" و"دبليو كيه هولدنغ" 30 موقعاً لعلامات تجارية متعددة خلال العام الأول، ومن ثم تزيد إلى 110 مواقع مستقلة، و550 موقعاً لعلامات تجارية بحلول العام الخامس.أطلق سام نازاريان المؤسس والرئيس التنفيذي منصة "C3" في عام 2019 لتحوذ مكانة رائدة في مجال المطاعم الرقمية، فقد نجحت "C3" في تدشين 165موقعاً تشغيلياً في الولايات المتحدة خلال العام الأول من تدشينها، وقامت بتلبية 1.3 مليون طلب حتى الآن.وتدير "C3" أكثر من 250 موقعاً للعلامة التجارية الرقمية والمنتشرة بأنحاء الولايات المتحدة كافةً، فيما تخطط للتوسُّع وزيادتها إلى أكثر من 1000 موقع.تمثِّل شركة "دبليو كيه هولدنغ" التي تأسست في عام 2017 أحد بيوت الاستثمار المعاصرة التي تعمل على عقد شراكات طويلة المدى لخلق فرص مبتكرة، وقيمة مضافة للأطراف كافةً، ومد جسور التعاون بين السعودية وبقية العالم.ويتركَّز نشاط "دبليو كيه هولدنغ" في خمسة قطاعات، هي: الترفيه، والأغذية، والمشروبات، والتجارة، والتكنولوجيا، وأنشطة الحياة العصرية.