إقتصاد

مصرف لبنان لن يتمكن من الاستمرار لأكثر من عام.. في هذه الحالة

Lebanon 24
01-06-2021 | 09:52
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رأى الخبير الاقتصادي دان قزي أنه من دون استخدام الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان لا يمكن تأمين المبلغ بالدولار للمودعين كما قرر حاكم المصرف.
 
وأكد قزي في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن الاحتياطي الإلزامي وإذ مُسّ به لتطبيق هذا القرار فلن يتمكن مصرف لبنان من الاستمرار لأكثر من عام.
 
وعن منصة صيرفة اعتبر قزي أنها فقط لإخفاء الخسائر باستخدام طريقة اصطناعية لتثبيت سعر الصرف ما يفتح المجال أمام المزيد من الاحتيال ويشكّل فرصة جديدة لبعض الناس للاغتناء فيما المطلوب توحيد سعر الصرف والتوزيع العادل للخسائر ما يخفف الطلب على الليرة بالإضافة الى وضع الضرائب الموجهة على ما يساهم بإخراج الدولار من لبنان.
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