للبنانيين.. هذه تسعيرة المولدات لشهر أيار

مع ارتفاع عدد ساعات التقنين بشكل قياسي، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيار هو التالي:1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: - قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 1097 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.1206 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:- قدرة 5 أمبير : 20000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1206 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.- قدرة 10 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1206 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.- قدرة 15 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 1206 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) لشهر أيار البالغ 27577 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا عن تسعيرة أيار 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.