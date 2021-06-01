بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

صدر عن معهد البحوث الصناعية البيان التالي:

أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر ايار2021:البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد2,049 بيان جمركي:البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)34بيان جمركيالبيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة586بيان جمركيالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)505بيان جمركيالبيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة924بيان جمركيالبيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه895بيان جمركيالبيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:28بيان جمركيوتوزّعت على الشكل التالي: سائل جلي (1)، مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (18)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)، زيت هيدروليك (1)،أجهزة طاقة (1)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح24 بيان جمركيالبيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:4 بيان جمركيوهي مفصّلة على الشكل التالي:سائل جلي - نسبة المواد الفعالة 6.9%– 2430 كغ - تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 6.6% ونسبة المواد الفعالة 6.2%– 23800 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل – نسبة الملح 6.3% ونسبة المواد الفعالة 5.5%– 23480 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل – نسبة الملح 44.1% ونسبة المواد الفعالة 1.9%– 540 كغ- تركيا – مرفأ بيروت.