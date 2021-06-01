إقتصاد

بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

Lebanon 24
01-06-2021 | 06:20
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صدر عن معهد البحوث الصناعية البيان التالي:
 
أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر ايار2021:

البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2,049 بيان جمركي:

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 34 بيان جمركي
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 586 بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 505 بيان جمركي
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 924 بيان جمركي
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 895 بيان جمركي
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 28 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: سائل جلي (1)، مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (18)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)، زيت هيدروليك (1)، 
أجهزة طاقة (1)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1). 
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 24   بيان جمركي
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 4     بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:

سائل جلي - نسبة المواد الفعالة 6.9%– 2430 كغ - تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 6.6% ونسبة المواد الفعالة 6.2%–  23800 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل – نسبة الملح 6.3% ونسبة المواد الفعالة 5.5%–  23480 كغ- تركيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل – نسبة الملح 44.1% ونسبة المواد الفعالة 1.9%–  540 كغ- تركيا – مرفأ بيروت.
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