إقتصاد

دولار السوق الموازية يتخطى الـ13000 ليرة.. وهذا ما سجله عصرا

Lebanon 24
01-06-2021 | 10:36
A-
A+
Doc-P-829060-637581659494581600.jpg
Doc-P-829060-637581659494581600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجّل عصر اليوم 13025 - 13075 ليرة لكل دولار.
 
وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12880 - 12930 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
مواضيع ذات صلة
الدولار على عتبة الـ 13 ألف.. ارتفاع جديد بتسعيرته في السوق الموازية
lebanon 24
01/06/2021 21:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. ما وضع الدولار في السوق الموازية؟
lebanon 24
01/06/2021 21:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
lebanon 24
01/06/2021 21:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
01/06/2021 21:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:32 | 2021-06-01
11:00 | 2021-06-01
10:00 | 2021-06-01
09:00 | 2021-06-01
07:00 | 2021-06-01
06:56 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website