دولار السوق الموازية يتخطى الـ13000 ليرة.. وهذا ما سجله عصرا

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجّل عصر اليوم 13025 - 13075 ليرة لكل دولار.

وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما بين 12880 - 12930 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.