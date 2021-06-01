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إقتصاد
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أم انخفاض؟
Lebanon 24
01-06-2021
|
18:32
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12900- 12970 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصر اليوم 13025 - 13075 ليرة لكل دولار، في حين تراوح في الفترة الصباحية ما بين 12880 - 12930 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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