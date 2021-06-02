جعجع بحث مع وفد من "المزارعين" في موضوع قرار منع السعودية دخول المنتجات اللبنانية

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من المزارعين والمصنعين الزراعيين اللبنانيين، حيث جرى التباحث في موضوع قرار المملكة العربيّة السعوديّة الذي منع دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى أراضيها.

وعقب اللقاء، أوضح عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب شوقي الدكاش أنّ "اللقاء كان مثمراً جداً وقد عرض الوفد بشكل واضح المشاكل التي يعاني منها المزارعون على الأراضي اللبنانيّة كافة"، مشيراً إلى "أنّنا قلنا لهم ما هي الأسباب الأساسيّة والحقيقيّة الكامنة وراء هذه المشاكل، خصوصاً لناحية القرار الذي أصدرته المملكة العربيّة السعوديّة".

ولفت إلى أن "رئيس "القوّات" وعد الوفد بالاستمرار في متابعة موضوع القرار السعودي"، داعياً السعودية إلى أن "تنظر المملكة بعين العطف على اللبنانيين الذين يجب بدورهم التعاطي معها بمصداقية لأنه في نهاية المطاف نحن بحاجة ماسة لأن تحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن".

من جهته، لفت نائب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين ورئيس لجنة الاقتصاد في غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع طوني طعمه إلى أنّ "هدف الزيارة للوفد الذي يضم مزارعين ومصنعين زراعيين من القطاعات والمناطق كافة هو نقل همه ومعاناته إلى رئيس "القوّات" جراء القرار الذي اتخذته المملكة العربيّة السعوديّة لمنع المنتجات الزراعيّة اللبنانيّة من دخول أراضيها، خصوصاً وأننا لم نلمس حتى الآن أن هناك معالجة جديّة من قبل السلطة الحاكمة حالياً التي لم يصدر عنها سوى مواضيع إنشاء عربيّة مع العلم أن القرار السعودي واضح لناحية أنه في حال كان هناك مراقبة جديّة للبضاعة التي يتم تصديرها عبر تفتيشها بالطرق الحديثة المعتمدة فستتراجع المملكة عن قرارها هذا".