اللجان المشتركة ألفت فرعية لدرس اقتراح قانون تسوية الاوضاع المالية والضريبية

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور عدد من النواب وممثلين عن الوزارات المعنية.بيانإثر الجلسة صدر عن اللجان البيان التالي:" بحثت اللجان في مشروع القانون الرامي الى انشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان وتم اعطاء اللجنة المصغرة بهذا الخصوص مهلة اضافية لاستكمال درس المشروع مع وزارة العدل.اما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تسوية الاوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار (تشرين الاول 2019 - كانون الاول 2020) فشكلت لجنة فرعية برئاسة النائبة عناية عز الدين لدرس اقتراح القانون. وتم الاتفاق على ضم اقتراح قانون آخر يتعلق بالموضوع نفسه لدرسه في هذه اللجنة ايضا.وأقرت اللجان اقتراح القانون الرامي الى حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر وفقا للصيغة المعدلة في لجنة المرأة والطفل".