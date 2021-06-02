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إقتصاد
دولار السوق الموازية فوق الـ13000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
02-06-2021
|
17:24
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بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم 12975 - 13025 ليرة لكل دولار.
وكان دولار السوق الموازية افتتح في الفترة الصباحية على سعر تراوح ما بين 13040 - 13090 ليرة لبنانية لكل دولار.
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