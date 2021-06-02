تعميم لوزارة السياحة حول ضبط الاسعار في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق

أصدرت وزارة السياحة التعميم رقم 8، جاء فيه: "حفاظا على الوجه السياحي في لبنان وحفاظا على استمرارية عمل المؤسسات المطعمية وتماشيا مع الوضع الاقتصادي الراهن وضبطا للأسعار، نلزم جميع المؤسسات السياحية، المطاعم والفنادق بتصديق لوائح أسعار جديدة تحت طائلة الملاحقة والمحاسبة اعتبارا من نهار الإثنين الواقع في 7 حزيران 2021.تصدق لوائح الأسعار الجديدة من رؤساء الدوائر المعنية حصرا على أن يتقدم أصحاب العلاقات الى وزارة السياحة بطلب تصديق أسعار مرفقا بالمستندات المطلوبة:- (صورة عن إجازة الاستثمار/ صورة عن موافقة المرحلة الأولى، طلب نقل ترخيص/ طلب مرحلة أولى).- صورة عن لوائح الأسعار مصدقة من وزارة السياحة عن العام 2019 و2020.تدرس لوائح الأسعار من قبل الدوائر المعنية على أن تتم المراجعة بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.ضرورة أن تكون الأسعار معلنة بشكل واضح من خلال قائمة مختومة تقدم لرواد المطاعم".