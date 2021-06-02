مصرف لبنان يعلق السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار على سعر 3900

صدر عن مصرف لبنان بيان وجهه إلى المصارف العاملة في لبنان، جاء فيه: "بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى".