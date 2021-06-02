بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان في بيان أنه "نظرًا لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد على أنه سيتقدم غدًا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه رقم 213/20212020 بما يتعلق بهذا التعميم".