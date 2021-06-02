21
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
Lebanon 24
02-06-2021
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصرف لبنان في بيان أنه "نظرًا لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد على أنه سيتقدم غدًا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه رقم 213/20212020 بما يتعلق بهذا التعميم".
مواضيع ذات صلة
محتجون يعتصمون أمام مصرف لبنان في طرابلس إحتجاجاً على قرار المصرف المركزي
Lebanon 24
محتجون يعتصمون أمام مصرف لبنان في طرابلس إحتجاجاً على قرار المصرف المركزي
03/06/2021 04:09:41
03/06/2021 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار مصرف لبنان...هذا ما أعلنه غبريل
Lebanon 24
بعد قرار مصرف لبنان...هذا ما أعلنه غبريل
03/06/2021 04:09:41
03/06/2021 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
03/06/2021 04:09:41
03/06/2021 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلق السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار على سعر 3900
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلق السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار على سعر 3900
03/06/2021 04:09:41
03/06/2021 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان
لبنان
الأكثر قراءة
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
04:00 | 2021-06-02
02/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
02:00 | 2021-06-02
02/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
13:43 | 2021-06-02
02/06/2021 01:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
14:09 | 2021-06-02
02/06/2021 02:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعفاء من التأشيرات بين سوريا وبلد خليجي.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إعفاء من التأشيرات بين سوريا وبلد خليجي.. إليكم التفاصيل
01:00 | 2021-06-02
02/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2021-06-02
بعد أكبر تراجع في 11 عاماً.. اقتصاد روسيا يودع صدمات كورونا
14:00 | 2021-06-02
منظمة العمل الدولية: من غير المرجح تعافي سوق الوظائف العالمية من الجائحة قبل 2023
13:03 | 2021-06-02
مصرف لبنان يعلق السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار على سعر 3900
11:00 | 2021-06-02
للتعافي من كورونا... الانتاج المحلي هو الحلّ
10:55 | 2021-06-02
تعميم لوزارة السياحة حول ضبط الاسعار في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق
10:24 | 2021-06-02
دولار السوق الموازية فوق الـ13000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
03/06/2021 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact