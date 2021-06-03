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إقتصاد
مسؤول مصرفي سابق: قرار "الشورى" ينم عن قصور بالمعرفة المالية
Lebanon 24
03-06-2021
|
00:00
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اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث الى" الجمهورية"، انّ قرار مجلس شورى الدولة انطلق من حسن نيّة، ولكن من قصور في المعرفة المالية والمصرفية، وعلى اعتبار في الشق الاول انّ المصارف تبيع الدولار اليوم على سعر صرف الـ12000 ليرة وتسدّده للمودعين على سعر صرف الـ3900، علماً انّ تعديل سعر الصرف للسحوبات النقدية ليصبح 12 الف ليرة سيؤدي فعليًا الى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء الى 35 الف ليرة. مع الاشارة الى انّ السحب على سعر صرف الـ3900 ليرة يكبّد مصرف لبنان خسائر دفترية بالليرة اللبنانية تعادل ما بين 3 الى 4 مليارات دولار، نتيجة شرائه الدولارات من المصارف على 3900.
واوضح حمود لـ»الجمهورية»، انّ قرار مجلس الشورى وقف تنفيذ العمل بالتعميم 151 هو اجراء مؤقت، قابل للاعتراض، للبحث في الاساس الذي يصدر بعده حكم نهائي غير قابل للطعن. مؤكّداً انّ مصرف لبنان كان يمكن ان يقدّم حتماً اعتراضًا على هذا الاجراء المؤقت ويفنّد الاسباب الموجبة ويسير بالنزاع حول اساس الطعن المقدّم بالتعميم 151، ويطلب تعليق قرار وقف تنفيذ التعميم 151 الى حين البتّ بالاساس.
ملف الـ25 ألف دولار!
من جهة اخرى، وفي ما يتعلّق بمبادرة مصرف لبنان لتسديد 25 الف دولار للمودعين، اشار حمود الى انّ كلفة تمويل هذه المبادرة التي ستسدّد 25 الف دولار نقداً بالدولار وما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر السوق، تبلغ حوالى 15 مليار دولار مقسّطة على مدّة 3 سنوات ستكبّد مصرف لبنان 2.5 مليار دولار سنويًا، سيتمّ تأمينها من الاحتياطي الالزامي، والمصارف 2,5 مليار دولار سيتمّ تأمينها من السيولة التي كوّنتها في حساباتها من الخارج (3%). مشيرًا الى انّ الهدف من هذه المبادرة تقليص الطلب على الدولار في السوق، عبر اعطاء المودعين حوالى 400 دولار شهرياً بالاضافة الى الابقاء على السحوبات بالليرة على سعر صرف الـ3900 ليرة، معتبراً انّ هذه الإجراءات بالاضافة الى اقرار الكابيتال كونترول وتطبيق الدولار الطلابي... كفيلة بـ»إلهاء» المواطنين، رغم انّها ستفتح ابواب الاستنسابية في التحويل والتسديد والسرقة من جديد من اموال المودعين الى حين استنزاف كامل احتياطي العملات الاجنبية.
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