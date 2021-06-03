إقتصاد

هام للمسافرين إلى تركيا.. حجر صحي لمدة 14 يوما على القادمين من 8 دول

Lebanon 24
03-06-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-829583-637583036023944897.jpg
Doc-P-829583-637583036023944897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يوما للقادمين من 8 دول، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.
 
وأشارت في بيان لها، إلى أن "قرار السلطات التركية يتعلق بالوافدين من أفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا".

وأضاف البيان: "الأشخاص المتواجدون في الدول الثماني المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، سيطلب منهم تقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بكورونا "PCR" على أن يكون سار لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا، وسيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما في أماكن تحددها الولايات التركية".

وأكد البيان، ضرورة أن "يبرز القادمون من بريطانيا وإيران ومصر وسنغافورا، تقريرا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرا قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الدخول إلى البلاد".

ولفت البيان إلى أن "الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج تلك الدول الثماني، وتلقوا اللقاح قبل 14 يوما على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة، لن يطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي".
المصدر: الأناضول
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2021-06-03
03:38 | 2021-06-03
03:37 | 2021-06-03
03:31 | 2021-06-03
02:31 | 2021-06-03
00:00 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website