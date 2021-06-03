بعد قرار تجميد السحوبات على الـ 3900 ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "13030 - 13080" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان صدر أمس عن مصرف لبنان بيان وجهه إلى المصارف العاملة في لبنان، جاء فيه: "بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى".

وشهدت مناطق عدة ليلا إقفالاً للطرقات احتجاجاً على قرار تجميد السحوبات من الحسابات المصرفية بالدولار على سعر الـ3900 ليرة.