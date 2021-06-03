إقتصاد

خط ملاحي مباشر من قطر إلى روسيا

Lebanon 24
03-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-829641-637583184387220698.JPG
Doc-P-829641-637583184387220698.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تبحث قطر مع روسيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مسألة إطلاق خط ملاحة بحري مباشر بين موانئ روسيا وميناء حمد في قطر لإنعاش التجارة بين البلدين.

 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" عبد الله الخنجي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي، إن الهيئة تناقش مع الجانب الروسي إمكانية إنشاء الخط الملاحي.

 

وأضاف: "يناقش المنتدى عدة مواضيع تتعلق بالموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، منها إمكانية إنشاء طريق بحري مباشر بين الموانئ الروسية وميناء حمد لزيادة التجارة المتبادلة".

 

وأعرب المسؤول عن ثقته بوجود فرصة ممتازة لمزيد من تطوير وتكثيف التعاون بين البلدين، بما في ذلك الصناعات الهامة مثل النقل البحري والموانئ.

 

وأشار إلى أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالموانئ والخدمات اللوجستية للشركات التي ترغب في العمل مع قطر، بما في ذلك الشركات الروسية.

 

وتشارك "موانئ قطر" في المنتدى كجزء من وفد دولة قطر، وتمثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط.

 

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:13 | 2021-06-03
04:00 | 2021-06-03
03:38 | 2021-06-03
03:37 | 2021-06-03
03:31 | 2021-06-03
02:31 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website