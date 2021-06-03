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إقتصاد
تسهيلات للمضمونين.. دفع الاشتراكات والسندات من دون مواعيد مسبقة
Lebanon 24
03-06-2021
|
14:13
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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان أشار الى انه "من ضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي يحرص على اتخاذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والتي من شأنها ضمان حسن سير العمل في الصندوق وكذلك السعي الدائم الى تعزيز قدرته على تأمين الايرادات لدفع التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين من جهة، وتسهيلا لأمور ومصالح المضمونين وأصحاب العمل من جهة أخرى وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية من غرامات وزيادات تأخير، أصدر المدير العام الدكتور كركي مذكرة حملت الرقم 46 بتاريخ 3/6/2021 قضى بموجبها الطلب الى جميع المكاتب الإقليمية والمحلية قبض الاشتراكات والسندات طيلة أيام الأسبوع دون أي مواعيد مسبقة.
هذا التدبير جاء على ضوء انخفاض عدد المصابين والوفيات جراء وباء كورونا، والنتائج الايجابية التي سجلت بفعل الاجراءات الوقائية التي اعتمدتها الدولة اللبنانية ككل وإدارة الضمان بشكل خاص، من إنشاء المنصات الالكترونية لتنظيم معاملات الدفع والقبض، إضافة الى المسعى الجدي والحثيث لتأمين اللقاح للمستخدمين من أجل حمايتهم وعدم تعريض صحتهم وصحة المضمونين للخطر حيث تم تلقيح حوالي نصف مستخدمي الصندوق . غير أن هذا الأمر المشجع والباعث على الأمل مرهون بعودة الأمور الى سابق عهدها، كما انّه لا يلغي ضرورة الاستمرار في اعتماد أعلى درجات الوقاية، وعليه يدعو مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي جميع المستخدمين والمضمونين وأصحاب العمل الى ضرورة الاستمرار في اعتماد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وتعقيم وغسل اليدين، كي لا نقع في المحظور مجددا، الأمر الذي يفسر سبب الاستمرار بالعمل بالمنصات الالكترونية بالنسبة للمعاملات الصحية ومع السعي الى تطويرها مستقبلا مع تعزيز وتفعيل مستوى أعلى للمكننة في الصندوق".
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