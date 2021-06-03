إقتصاد

بعد موجة نزوح غير مسبوقة.. تدفقات الأموال تعود إلى العملات المشفرة

Lebanon 24
03-06-2021 | 09:15
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أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة العملات الرقمية، أن العملات المشفرة اجتذبت تدفقات الأسبوع الماضي بعد موجة نزوح غير مسبوقة في الأسبوعين السابقين، مع إقبال المستثمرين على الاستفادة من تراجع الأسعار.

وبلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق الاستثمار في العملات المشفرة 74 مليون دولار الأسبوع الماضي. جاء ذلك عقب موجة نزوح قياسية للتدفقات بلغت 151 مليون دولار في الأسبوعين السابقين، تمثل 0.3% من الأصول المدارة، وفقاً لـ"رويترز".
وأظهرت بيانات "كوين شيرز" أن منتجات بيتكوين ظلت تشهد نزوحا للتدفقات الأسبوع الماضي بلغت نحو أربعة ملايين دولار. وبذلك يصل إجمالي التدفقات إلى الخارج على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 246 مليون دولار. لكن بالنسبة للعام، ما زالت بيتكوين تظهر استقطاب تدفقات بقيمة 4.4 مليار دولار.

كانت العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم قد ارتفعت 3% الأسبوع الماضي، وصعدت في تعاملات أمس الأربعاء 3.8% إلى 38104 دولارات.

أما إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقطبت تدفقات بلغت 47 مليون دولار ليصل إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 973 مليونا. وارتفع سعر العملة المشفرة 13% الأسبوع الماضي، لكنه خسر 41% في الأسبوع السابق له.

وأظهرت تدفقات منتجات الاستثمار أيضا أن العملات المشفرة الأخرى غير بيتكوين وإيثر، ظلت تتمتع بشعبية، إذ دخلت تدفقات إلى عملات كاردانو وبولكادوت وريبل.

وبلغ حجم الأصول تحت إدارة كوين شيرز، ثاني أكبر مدير للأصول الرقمية والأكبر في أوروبا، 3.9 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا من نحو 6 مليارات قبل أسبوعين.
المصدر: العربية
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