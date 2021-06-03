إقتصاد

الليرة التركية تفقد أكثر من 1% من قيمتها

Lebanon 24
03-06-2021 | 14:00
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فقدت الليرة التركية أكثر من 1% من قيمتها ووصلت إلى 8.7 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس.

وفي نيسان الماضي، شكك خبراء اقتصاديون في تركيا بصحة تصريحات كبير مستشاري رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها "إن الأتراك استجابوا على نطاقٍ واسع لحملة حكومية بعد مطالبتهم بتخزين مدخراتهم بالليرة التركية عوضاً عن العملات الأجنبية كالدولار الأميركي أو اليورو".

وقال الخبير الاقتصادي التركي جونيت أكمان: "لا أعتقد أن تصريحات كبير مستشاري الرئيس يجيب بولوت دقيقة"، وذلك بعدما أعلن قبل أيام في مقابلةٍ تلفزيونية أن الأتراك حوّلوا مدخّرات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليار دولارٍ أميركي إلى الليرة التركية.

وأضاف: "يبدو أن حلول الحكومة للأزمة الاقتصادية الراهنة قليلة وتتضاءل بسرعة، ولذلك طالبت مواطنيها مجدداً بتحويل مدخراتهم بالعملة المحلية، وهو أمر فعله الرئيس التركي عام 2013 أيضاً".
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