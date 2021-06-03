إقتصاد

روسيا تقرر التخلص من الدولار في صندوق الثروة السيادية خلال شهر

Lebanon 24
03-06-2021 | 16:00
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علن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، أن بلاده ستغير من هيكلة صندوق الثروة السيادية وستتخلى نهائيا عن الدولار.

وقال الوزير الروسي للصحفيين، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد اتخذنا قرارا، مثل البنك المركزي، بخفض استثمارات صندوق الثروة السيادية في الأصول الدولارية".

وأضاف سيلوانوف قائلا: "إذا كان لدينا اليوم حوالي 35 بالمئة من استثمارات صندوق الثروة السيادية بالدولار و35 بالمئة باليورو من حيث الهيكل، فقد قررنا الخروج من الأصول الدولارية بالكامل، واستبدال الاستثمارات بالدولار بزيادة اليورو، وزيادة الذهب".

وخلص الوزير قائلا: "الهيكلة الجديدة ستصبح الدولار صفر، اليورو 40 بالمئة، اليوان 30 بالمئة، الذهب 20 بالمئة، الجنيه البريطاني والين 5 بالمئة لكل منهما. أي أننا استبدلنا الدولار بزيادة قدرها 5% باليورو والذهب واليوان".

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 يعقد في الفترة من 2 إلى 5 حزيران في معرض إكسبوفورم ومركز المؤتمرات في سانت بطرسبرغ، بحضور حوالي خمسة آلاف شخص.
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