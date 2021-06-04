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© Lebanon24
إقتصاد
هل تعهد سلامة بهذا الامر؟
Lebanon 24
04-06-2021
|
13:20
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قالت مصادر «البناء» أن حاكم مصرف لبنان رياض تعهّد خلال اجتماع بعبدا الاستمرار بدعم المواد والسلع الأساسية».
المصدر: البناء
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رياض سلامة
مصرف لبنان
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