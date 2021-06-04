إقتصاد

السوبرماركت تبيع بسعر 14500 مقابل الدولار الواحد؟

Lebanon 24
04-06-2021 | 14:24
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رأى المحلل الاقتصادي جاسم عجاقة أنه كان من الضروري تعليق قرار مجلس شورى الدولة لأن تداعياته ستكون قاسية وصعبة التطبيق.
 
وفي حديث لإذاعة "صوت كلّ لبنان"، توقع رفع الدعم عن المواد النفطية والغذائية وكشف عن آلية تتم دراستها لضبط تهريب البنزين والمازوت تتعلق برفع الدعم وتخصيص كميات للمواطن على قدر حاجته يستحصل عليها عبر بطاقة خاصّة.
 
أما بالنسبة للمواد الغذائية فأكد أن معلومات وزارة الاقتصاد تشير الى أن السوبرماركت تبيع بسعر 14500 مقابل الدولار الواحد. وعن الدواء توقع أن يتوقف دعم الأدوية التي لا تباع بوصفة طبيب.
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