تيسلا تستدعي آلاف السيارات.. بسبب "مخاطر كبيرة"

مرة أخرى، تعود الأعطال الفنية والعيوب في سيارات تيسلا الكهربائية إلى الواجهة مجددا، مع إعلان الشركة الأميركية استدعاء أكثر من 7600 سيارة جديدة.



وقالت الشركة في إعلان الاستدعاء، الذي أصدرته، الخميس، إن السبب يعود إلى مشكلة في حزام الأمان.

والسيارات المعنية من طراز 3 وطراز Y، وهي موجودة داخل الولايات المتحدة، وأنتجت بين أعوام 2018- 2021.

وتقول الشركة إن أمر الاستدعاء يتعلق بأن حزام الأمان في المقعد الأمامي، فربما لم يتم تبيثه بشكل صحيح.



ونشرت الشركة، التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إعلان الاستدعاء في موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أميركا.

وذكرت أنها ليست على علم حتى الآن بأي حادث وقع على خلفية مشكلة حزام الأمان المتوقعة.

وفي الإعلان قالت تيسلا، إن الشركات المعيبة بمشكلة الحزام تسمع فيها ضوضاء غير طبيعية.

وتعد عملية الاستدعاء الجديدة صغيرة مقارنة مع عمليات سابقة شملت إحداها أكثر من 56 ألف سيارة.