إقتصاد

دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة

Lebanon 24
04-06-2021 | 09:53
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يتم التداول صباح اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "13240 - 13290" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
 
وكان سعر صرف الدولار قد إرتفع عصر أمس الخميس، ليسجل 13200 ليرة مبيع و13150 ليرة شراء، في السوق الموازية.

المصدر: ياصور
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