دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة

يتم التداول صباح اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "13240 - 13290" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".

سعر صرف الدولار قد إرتفع عصر أمس الخميس، ليسجل 13200 ليرة مبيع و13150 ليرة شراء، في السوق الموازية. وكان، ليسجل 13200 ليرة مبيع و13150 ليرة شراء، في السوق الموازية.