إقتصاد

وزني يعطي توجيهاته بدفع بدل أتعاب المتعاقدين في التعليم الأساسي

Lebanon 24
04-06-2021 | 14:57
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 14 مليار و 767 مليون و 824 ألف ليرة كبدل أتعاب المتعاقدين في التعليم الأساسي.
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