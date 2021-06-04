25
o
بيروت
32
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
وزني يعطي توجيهاته بدفع بدل أتعاب المتعاقدين في التعليم الأساسي
Lebanon 24
04-06-2021
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 14 مليار و 767 مليون و 824 ألف ليرة كبدل أتعاب المتعاقدين في التعليم الأساسي.
مواضيع ذات صلة
مراقبو وزارة المالية لدى كازينو لبنان... والارقام الكبيرة
Lebanon 24
مراقبو وزارة المالية لدى كازينو لبنان... والارقام الكبيرة
04/06/2021 12:09:25
04/06/2021 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كتاب جوابي من وزير المالية إلى مؤسسة كهرباء لبنان.. ماذا في مضومنه؟
Lebanon 24
كتاب جوابي من وزير المالية إلى مؤسسة كهرباء لبنان.. ماذا في مضومنه؟
04/06/2021 12:09:25
04/06/2021 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غازي وزني: البطاقة التموينية ستكون بالدولار وبقيمة 137$ للأسرة الواحدة وإجمالي الكلفة مليار و135 مليون في السنة سيستفيد منها 750 ألف أسرة لبنانية أي حوالى 80% من الأسر اللبنانية (LBCI)
Lebanon 24
غازي وزني: البطاقة التموينية ستكون بالدولار وبقيمة 137$ للأسرة الواحدة وإجمالي الكلفة مليار و135 مليون في السنة سيستفيد منها 750 ألف أسرة لبنانية أي حوالى 80% من الأسر اللبنانية (LBCI)
04/06/2021 12:09:25
04/06/2021 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه قيمة التحويلات المالية التي دخلت لبنان عام 2020
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه قيمة التحويلات المالية التي دخلت لبنان عام 2020
04/06/2021 12:09:25
04/06/2021 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غازي وزني
لبنان
المالية
تابع
الأكثر قراءة
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
Lebanon 24
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
09:40 | 2021-06-03
03/06/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
08:00 | 2021-06-03
03/06/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
11:00 | 2021-06-03
03/06/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
12:21 | 2021-06-03
03/06/2021 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
12:59 | 2021-06-03
03/06/2021 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2021-06-04
تصريح هام لوزير الاقتصاد السوري حول الاستثمارات
04:00 | 2021-06-04
تيسلا تستدعي آلاف السيارات.. بسبب "مخاطر كبيرة"
02:53 | 2021-06-04
دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة
02:24 | 2021-06-04
السوبرماركت تبيع بسعر 14500 مقابل الدولار الواحد؟
02:18 | 2021-06-04
شركة طيران أميركية تشتري 15 طائرة ركاب أسرع من الصوت
00:30 | 2021-06-04
دولار الـ3900 وشروط صندوق النقد
فيديو
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
05:00 | 2021-06-04
04/06/2021 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
04/06/2021 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
04/06/2021 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact