حركة المطارات في أميركا تعود الى ما قبل كورونا

تؤكِّد جميع المؤشرات، بدءاً من المطارات الأمريكية المزدحمة إلى الطلب المتزايد على البنزين، أثناء عطلة نهاية الأسبوع الماضية التي صادفت مناسبة يوم "الذكرى"، على رهان سوق النفط بأنَّ الأمريكيين سيسافرون بكثافة خلال هذا الصيف.تشير نظرة خاطفة على أنماط السفر في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم خلال الأيام القليلة الماضية إلى بعض من أكثر حركات القيادة والطيران كثافةً منذ كوفيد-19 الذي قضى على الاستهلاك في الربيع الماضي. وتعدُّ تلك الأخبار جيدة للمملكة العربية السعودية وحلفائها في "أوبك +"، لأنَّهم يعيدون الإنتاج تدريجياً، معتمدين في ذلك على سوق النفط الخام الذي يشهد تقلُّصاً سريعاً.تعزيز انتعاش أسعار النفطتعدُّ عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته أمراً ضرورياً لتعزيز الانتعاش الذي تشهده أسعار النفط في نيويورك إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018، بعد أكثر من عام بقليل من انخفاضه خلال الانهيار الناتج عن الفيروس.وقال مايكل تران، المحلل في "آر بي سي كابيتال ماركتس" RBC Capital Markets: "لقد تحوَّل التفاؤل الحذر إلى تفاؤل كامل. كنَّا في المرحلة التي اعتقدنا فيها جميعاً أنَّ هذا الصيف سيكون درامياً فيما يتعلَّق بالتنُّقل، ولكن بعد تجاوزنا يوم الذكرى، نسير الآن نحو موسم الصيف، وتأتي بعض التأكيدات من بيانات الوقت الفعلي".ونقلاً عن مسح لتحرُّكات الأجهزة المحمولة، قالت "ديسكارتيس لابز" Descartes Labs أمس الثلاثاء، إنَّ الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى منذ بداية الوباء، في الأسبوع الذي سبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. وفي الوقت نفسه، وصلت المطارات الأمريكية من لوس أنجلوس إلى هيوستن وأتلانتا إلى مستويات الركاب التي لم تشهدها منذ أوائل مارس 2020.مطارات مفتوحةاقترب عدد الركاب الذين مروا عبر نقاط التفتيش في جميع المطارات الأمريكية يوم الجمعة من مليوني مسافر لأوَّل مرة منذ الأسابيع التي سبقت توقُّف مئات الرحلات في العام الماضي، استناداً إلى بيانات إدارة أمن النقل الصادرة يوم الثلاثاء.في كاليفورنيا، وصل عدد المسافرين يومياً من مطار لوس أنجلوس الدولي، ومطار سان فرانسيسكو إلى مستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغت الأعداد 78877، و35002 على التوالي في يوم الجمعة.وقال المتحدِّث أوغوستو برنال باسم مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، إنَّ المطار شهد يوم الجمعة الماضي أكبر عدد من رحلات الطيران الوافدة والمغادرة من المدينة منذ بداية تفشي الوباء، في حين يتوقَّع المتحدِّث بيري كوبر باسم مطار سياتل-تاكوما الدولي أنَّ عدد الركاب الذي يزيد عن 40 ألف شخص يومياً، سيتجاوز أعداد ما قبل الوباء، بمجرد إدخال البيانات إلي أجهزة الحاسب الآلي.قالت أيضاً المتحدِّثة جينيفر أوجونسولا باسم مطار هارستفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد من ناحية عدد الركاب على متن الطائرة: "توقَّعنا أن نرى أكثر أرقام الرحلات ازدحاماً في العطلات منذ عيد الميلاد في 2019. كانت هذه التوقُّعات صحيحة وفقاً للروايات المتناقلة، فلقد كانت عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، وشكَّلت بداية إيجابية لموسم السفر الصيفي".وفي الوقت نفسه، يشير التجار إلى توقُّعات تصاعدية في فروق الأسعار الرئيسية التي تتسع لأقوى مستوياتها منذ سنوات. فقد شهد عقد خام غرب تكساس الوسيط في ديسمبر 2021 أعلى علاوة على العقود الآجلة لشهر ديسمبر 2022، منذ أن بدأ التداول في كليهما. ويعكس هذا النمط المعروف باسم (الميل إلى التراجع) التوقُّعات بتقلُّص توازن العرض والطلب.وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أنَّه خلال الأسبوع المنتهي في 25 مايو، عززت صناديق التحوُّط صافي رهاناتها الصاعدة على خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2%، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.