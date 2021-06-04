25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الاحتياطي النقدي المصري... هذا ما سجله
Lebanon 24
04-06-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الاحتياطي النقدي المصري في نهاية مايو الماضي لأعلى مستوى منذ أواخر فبراير من العام الماضي 2020.
قال البنك المركزي المصري يوم الخميس، إن الاحتياطي النقدي سجل 40.343 مليار دولار، ليزيد بقيمة 125 مليون دولار عن مستواه في نهاية أبريل.
كان الاحتياطي قد سجل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير من العام الماضي 2020، قبل أن يبدأ رحلة التراجع بضغط من تداعيات تفشي فيروس كورونا على مصادر النقد الأجنبي، خاصة السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
آثار الجائحة على موارد النقد الأجنبي
حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، كان الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر قد تراجع بنحو 7 مليارات دولار، قبل أن يعاود الصعود، وإن لم يزد على مدار 7 اشهر بأكثر من ملياري دولار، في ظل استمرار تأثر إيرادات مصر من السياحة، التي كانت تدر أكثر من مليار دولار قبل تفشي الجائحة.
وقالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس، إن الاحتياطي النقدي يغطي واردات مصر في ثمانية أشهر، بما يعني أن مصر تحتاج لنحو 5 مليارات دولار شهرياً لتدبير وارداتها.
تحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهمت بقوة في دعم الاحتياطي الأجنبي المصري، وارتفعت بنسبة 10.5% خلال العام الماضي بما يعادل 2.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019، واحتلت مصر المركز الخامس عالمياً في تحويلات العاملين بالخارج.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
12:59 | 2021-06-03
03/06/2021 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون يبيعون الذهب.. وخبير يقدّم نصيحتين
Lebanon 24
اللبنانيون يبيعون الذهب.. وخبير يقدّم نصيحتين
23:42 | 2021-06-03
03/06/2021 11:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
12:21 | 2021-06-03
03/06/2021 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
10:02 | 2021-06-04
04/06/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة
Lebanon 24
دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة
02:53 | 2021-06-04
04/06/2021 02:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2021-06-04
كم يبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية ؟
09:14 | 2021-06-04
بعد قرار المصرف المركزي والـ400 دولار "فريش".. السوق الموازية تغلي وتسجل ارتفاعاً
08:19 | 2021-06-04
بين المركزي والمصارف... الناس ضايعة (صور)
07:23 | 2021-06-04
وزني: تنفيذ الإصلاحات ضرورة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي
07:00 | 2021-06-04
حركة المطارات في أميركا تعود الى ما قبل كورونا
05:51 | 2021-06-04
بيان لحاكم مصرف لبنان عن بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa"
فيديو
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
04/06/2021 18:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 18:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)
Lebanon 24
خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 18:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact