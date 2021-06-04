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إقتصاد
كم يبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية ؟
Lebanon 24
04-06-2021
|
11:00
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توقَّعت "فيتش سوليوشنز" أن يتباطأ نمو الإنفاق على الطعام في مصر خلال العام الحالي إلى 5.3% مقابل 11.5% في 2020، ليبلغ نحو 668 مليار جنيه، بالإضافة إلى 41 مليار جنيه إنفاقاً متوقَّعاً على المشروبات غير الكحولية.
وقررت مصر مؤخراً رفع أسعار زيت الطعام المدعوم بنحو 25%.
يأتي ذلك في ظلِّ ارتفاعات الأسعار العالمية، والتضخم الذي يسيطر على أسعار الغذاء، فكم يبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب؟.
التفاصيل في الرسم البياني المرفق:
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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