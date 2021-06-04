كم يبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية ؟

توقَّعت "فيتش سوليوشنز" أن يتباطأ نمو الإنفاق على الطعام في مصر خلال العام الحالي إلى 5.3% مقابل 11.5% في 2020، ليبلغ نحو 668 مليار جنيه، بالإضافة إلى 41 مليار جنيه إنفاقاً متوقَّعاً على المشروبات غير الكحولية.وقررت مصر مؤخراً رفع أسعار زيت الطعام المدعوم بنحو 25%.يأتي ذلك في ظلِّ ارتفاعات الأسعار العالمية، والتضخم الذي يسيطر على أسعار الغذاء، فكم يبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب؟.