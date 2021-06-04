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إقتصاد
تصريح هام لوزير الاقتصاد السوري حول الاستثمارات
Lebanon 24
04-06-2021
|
12:00
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قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، إن سوريا ستكون محطا لأنظار المستثمرين في الفترة القادمة.
وأضاف الخليل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بدأنا وبشكل واضح نشهد دخول الكثير من النشاطات الاستثمارية إلى السوق السورية، الجزء الأكبر منها سوري، ولكنها تعطينا مؤشرا على الانتعاش الذي ستشهده البلاد في الفترة القادمة".
وردا على سؤال حول الوفد السوري الذي زار السعودية مؤخرا، قال: "حاليا لا يوجد اتصالات على المستوى الرسمي، كانت زيارة وزير السياحة في إطار تلبية دعوى لاجتماع في السعودية ضمن إطار منظمة السياحة الدولية".
وعن الحضور الاقتصادي السوري على الساحة العربية، أضاف: "اليوم هناك حضور سوري على المستوى الاقتصادي، ونسعى لاستعادة جزء من الاقتصاد السوري".
وأكد أن "هناك مشاركة هامة لسوريا ستكون في معرض "إكسبو" في دبي، وسيكون هناك جناح مستقل لسوريا بناء على دعوة رسمية من الجانب الإماراتي".
المصدر:
سبوتنيك
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