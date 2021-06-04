إقتصاد

وزني: تنفيذ الإصلاحات ضرورة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي

Lebanon 24
04-06-2021 | 07:23
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفداً من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن، في حضور مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.
وبعد الاجتماع صرّح بلحاج بالتالي:
"تم البحث خلال الاجتماع في موضوع قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي نعتبره هاماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل وسنمضي قدماً في هذا المشروع وشدّدنا على أهمية تنفيذه، علماً أن الوزير وزني سيتّخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّذ التنفيذ في أقرب وقت ممكن، أي في الأيام المقبلة". 
وأضاف بلحاج: " طالب الوزير وزني بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر فقراً."
وعبّر وزني للحضور عن مخاوفه جراء تعمّق الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان وأضاف أن تنفيذ الإصلاحات هو ضرورة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي. وقال أن وزارة المالية بدأت بالعمل في إعداد مشروع موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصلاحية قادرة أن تستقطب المساعدات الدولية للبنان.
 
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