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إقتصاد
إليكم سعر الدولار في السوق الموازية اليوم السبت
Lebanon 24
05-06-2021
|
10:28
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تتداول السوق الموازية اليوم السبت بتسعيرة للدولار تتراوح بين 13380 و13430 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
وتراوحت تسعيرة الدولار في السوق الموازية، مساء أمس الجمعة، بين 13400 ليرة لبنانية للمبيع و 13450 ليرة لبنانية للشراء.
المصدر: ياصور
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