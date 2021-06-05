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© Lebanon24
إقتصاد
محفظة للبتكوين.. تويتر تسعى لتعميم العملات المشفرة
Lebanon 24
05-06-2021
|
08:00
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أعلن رئيس شبكة تويتر، جاك دورسي، الجمعة، أن شركته المتخصصة في المدفوعات الرقمية "سكوير" تعتزم إطلاق "محفظة" للبتكوين، وهي أشبه بناقل بيانات (يو اس بي) تتيح حفظ العملات المشفرة بصورة غير افتراضية وآمنة.
وتتيح هذه القطع تخزين العملات الرقمية خارج الإطار الإلكتروني. كما يمكن للمستخدمين مزامنتها مع تطبيقاتهم المالية في حال إجراء عمليات عبر الإنترنت.
كذلك يمكن للعملاء الاكتفاء بحيازة محفظة "افتراضية"، وفي هذه الحالة يكونون قد منحوا ثقتهم لشركات خارجية لحماية أموالهم ويستعينون بكلمات مفاتيح للولوج إليها. لكن جاك دورسي يعتبر أن التعامل بالبتكوين يجب ألا يقتصر على العارفين بهذا المجال، وهو يسعى إلى إيجاد سبل لتعزيز الثقة بالعملات المشفرة، خصوصا من خلال اقتراح طريقة لشرائها من دون الاضطرار إلى الاعتماد على جهات خارجية.
وأشار دورسي عبر تويتر إلى أن تخزين الأشخاص للبتكوين الموجود لديهم "أمر معقد"، معدداً المشكلات الواجب حلها وهي "الجهوزية والأمان وسهولة الاستخدام عبر الأجهزة المحمولة وغيرها".
وأعلن عزمه إطلاق "محفظة" يمكن الاستعانة بها لدفع المشتريات من خلال الهاتف الذكي على سبيل المثال، من دون المساس بأموالهم أو بنظام العملات المشفرة عموماً.
وأضاف دورسي: "إذا ما فعلنا ذلك، فهذا يحصل بطريقة شفافة تماما من البرمجية إلى الجهاز، بالتعاون مع المجتمع".
وتابع قائلاً: "يمكننا تصور تطبيقات تعمل من دون +سكوير+ وربما من دون إذن آبل وغوغل"، في إشارة إلى نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة المهيمنين في العالم.
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