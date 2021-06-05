مجموعة السبع تتعهد بفرض ضريبة عالمية 15 في المئة على الشركات

تعهّد وزراء مالية دول مجموعة السبع فرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها "15 في المئة على الأقل"، بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر السبت بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن.ووصف وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حالياً، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه "تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء ما وصفته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأنه "سباق لمدة 30 عامًا نحو الحضيض فيما يتعلق بمعدلات ضرائب الشركات" حيث تتنافس البلدان لجذب الشركات متعددة الجنسيات.وتسعى الاقتصادات الكبرى إلى ثني الشركات متعددة الجنسيات عن تحويل الأرباح - وعائدات الضرائب - إلى البلدان منخفضة الضرائب بغض النظر عن مكان مبيعاتها.من خلال هذا التعهد الجديد، تأمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الحد من تآكل القاعدة الضريبية دون وضع الشركات الأميركية في وضع غير مؤات ماليًا، مما يسمح بالمنافسة على الابتكار والبنية التحتية والسمات الأخرى.وظلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنسق المفاوضات الضريبية بين 140 دولة لسنوات بشأن قواعد فرض الضرائب على الخدمات الرقمية عبر الحدود والحد من تآكل القاعدة الضريبية، بما في ذلك الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات.وتهدف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين إلى التوصل إلى إجماع حول كليهما بحلول منتصف العام، لكن المحادثات حول الحد الأدنى للشركات العالمية تكون أبسط من الناحية الفنية وأقل إثارة للجدل. وإذا تم التوصل إلى إجماع واسع، فسيكون من الصعب للغاية على أي دولة منخفضة الضرائب محاولة عرقلة الاتفاق.من المتوقع أن يشكل الحد الأدنى الجزء الأكبر من الضرائب الإضافية التي تتراوح بين 50 و 80 مليار دولار، والتي تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشركات ستدفعها في نهاية المطاف على مستوى العالم بموجب صفقات على الجبهتين.