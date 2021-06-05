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إقتصاد
دولار السوق الموازية بعد الظهر..."على حالو"
Lebanon 24
05-06-2021
|
17:00
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يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم بين 13375 و13425 ليرة للدولار الواحد، في حين تراوح صباحاً بين 13380 و13430 ليرة لكل دولار.
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