أميركا: العلاقات التجارية مع الصين غير متوازنة

قالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، إن العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تعاني من "اختلال كبير في التوازن" وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة بتسويتها.





وأضافت تاي للصحفيين اليوم السبت رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل اتفاقها التجاري الموقع مع الصين في كانون الثاني 2020 والرسوم الجمركية على السلع الصينية: "هناك أجزاء من هذه العلاقة التجارية غير صحية ، وتضر مع مرور الوقت ببعض الطرق المهمة جداً بالاقتصاد الأمريكي"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت .

وقالت: "تلتزم الولايات المتحدة ببذل كل ما في وسعها لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".