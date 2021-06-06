رئيس دولة يريد جعل البيتكوين عملة شرعية

أعلن رئيس سلفادور، نايب بوكيلي، أن بلاده تريد أن تجعل عملة البيتكوين الرقمية وسيلة دفع شرعية في البلاد.

وقال بوكيلي في مقطع فيديو مصور لمؤتمر "بيتكوين 2021" الذي سيجري في مدينة ميامي: "الأسبوع القادم سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون الذي سيجعل البيتكوين وسيلة دفع شرعية".

وأعلن بوكيلي خلال المؤتمر الذي يُوصف بأنه أكبر حدث لعملة البيتكوين في التاريخ، عن شراكة السلفادور مع شركة المحفظة الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية البيتكوين.

وتعد السلفادور اقتصادًا نقديًا إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70 ٪ من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان. وتمثل التحويلات، أو الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم، أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.

ويمكن أن تتقاضى الخدمات القائمة رسومًا بنسبة 10٪ أو أكثر مقابل تلك التحويلات الدولية، والتي قد تستغرق أحيانًا أيام للوصول والتي تتطلب أحيانًا الاستلام الفعلي.