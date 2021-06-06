إقتصاد

دولار السوق الموازية.. كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 10:05
A-
A+
Doc-P-830579-637585962978596412.jpg
Doc-P-830579-637585962978596412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 13375 - 13425 ليرة لكل دولار، وهي التسعيرة التي سجّلها في الفترة الصباحية.
 
 
مواضيع ذات صلة
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
07/06/2021 18:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
07/06/2021 18:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسليم الإيداعات.. هل سيرتفع الدولار في السوق الموازية؟
lebanon 24
07/06/2021 18:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم سعر الدولار في السوق الموازية اليوم السبت
lebanon 24
07/06/2021 18:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
10:11 | 2021-06-07
10:00 | 2021-06-07
09:00 | 2021-06-07
08:29 | 2021-06-07
07:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website